Linkem in occasione dell’anniversario dei suoi 20 anni di attività mette a disposizione la sua Promo Speciale 20 anni con un risparmio di ben 140 euro per i primi 20 mesi.

Promo Speciale 20 anni: i dettagli

L’offerta disponibile fino al 31 Maggio 2021 permette di attivare internet illimitato a soli 19,90 euro ogni mese per 20 mesi di abbonamento. Al termine di questo periodo promozionale il prezzo ammonterà a 26,90€ al mese. La velocità di navigazione dipende dalla copertura in zona e può arrivare fino a 100 Mbps in download e fino a 10 Mbps in upload.

L’abbonamento in questione prevede, incluso nel prezzo, il servizio di Assistenza Prime, un supporto tecnico sempre a disposizione. Con l’installazione sono disponibili due apparati, la scelta del modem varia a seconda della copertura di rete presente in zona. L’apparato da interno non prevede l’intervento di un tecnico Linkem, mentre, il modem Outdoor verrà attivato da un installatore certificato.

Costi ed altro

Il contributo iniziale è pari a 49€ e viene suddiviso nelle prime 5 fatture. Linkem con la sua offerta dei 20 anni offre quindi uno sconto considerevole anche sull’attivazione che solitamente ammonta a 100€ una tantum.

Le soluzioni di questo provider offrono la navigazione illimitata anche senza linea fissa e dunque sono adatte anche per chi abita in un comune con scarsa copertura.

Tariffe