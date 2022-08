Linkem: Promo 5G Senza Limiti a 19,90€ per 1 ANNO

La Promo 5G che offre Internet Senza Limiti con Linkem è attivabile ONLINE fino al 7 Settembre 2022. La soluzione che vedremo nello specifico tra un attimo prevede internet flat 24 ore su 24 senza limiti di traffico e senza linea fissa. Questo provider, infatti, permette di avere internet a casa anche nelle zone dove non è presente la Fibra Misto Rame oppure la FTTH.

Linkem Promo 5G: i dettagli

La promozione offre internet senza limiti di traffico e senza presa telefonica in tecnologia FWA+ che grazie al 5G permette di navigare a casa fino ad 1 Gigabit al secondo in download e 200 Mbps in upload, chiamate senza limiti verso tutti i numeri sia fissi che mobili in tutta Italia con l’opzione Parla&Naviga GRATIS e Modem Indoor o Outdoor incluso nel prezzo. Il tutto per soli 19,90 euro mensili per 12 mesi. Il prezzo è bloccato per 1 anno, dopodiché, avrà un aumento di 5 euro al mese. I 24,90 euro che verranno addebitati dal tredicesimo mese saranno validi per sempre.

Incluso nei 19,90 euro mensili, troviamo il MyLink Box da Interno o da Esterno. L’apparato viene scelto direttamente dal sistema in base alla copertura presente in zona. Per quanto concerne il Modem Outdoor è prevista l’installazione da parte di un tecnico Linkem. Mentre, la variante Indoor non prevede alcun intervento. L’avvio è semplice ed intuitivo anche per gli utenti meno esperti.

Costi ed altro

La tariffa in promozione fino al 7 Settembre 2022 è attivabile tramite sito web Linkem con chiamate illimitate gratis e senza limiti. È previsto un contributo di attivazione iniziale pari a 48 euro che viene spalmato in 12 fatture. In caso di disdetta sarà necessario restituire l’apparato fornito al momento dell’attivazione.

