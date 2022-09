Linkem: Promo 5G a 19,90€ fino al 3 Ottobre 2022

La Promo in 5G di Linkem per avere internet flat è stata prorogata fino al 3 Ottobre 2022 ed è attivabile ONLINE ad un prezzo davvero sorprendente. L’offerta è richiedibile per tutti coloro i quali non hanno la possibilità di attivare la FTTC o la FTTH ad un prezzo scontato di soli 19,90 euro per i primi 12 mesi.

Linkem Promo 5G: disponibile fino al 3 Ottobre!

L’offerta proposta da Linkem in FWA+ utilizza il 5G ed offre internet senza limiti a casa 24 ore su 24 con una velocità massima pari ad 1 Gigabit al secondo in download e 200 Mbps in upload, chiamate illimitate e senza scatto alla risposta verso tutti i gestori sia fissi che mobili nazionali grazie all’opzione Parla&Naviga inclusa gratuitamente ed il Modem Indoor o Outdoor compreso nel prezzo. Tutto questo a soli 19,90 euro ogni mese per ben 12 mesi. Il canone al termine del periodo promozionale compreso per 1 anno ammonterà a 24,90 euro con inclusa sempre l’addon che offre le chiamate senza limiti.

Il modem, oltre all’opzione Parla&Naviga, è incluso gratuitamente nel canone mensile in comodato d’uso gratuito. Esistono due versioni che vengono scelte dal sistema a seconda della copertura rilevata in zona. Questo significa che l’apparato non è selezionabile in alcun modo dal cliente.

Il Modem Outdoor prevede l’installazione da parte di un tecnico certificato Linkem, mentre, quello da interno non necessita di alcun collaudo.

Costi ed altro

Tale offerta è stata appena prorogata fino al 3 Ottobre 2022 e prevede oltre alla connessione flat a casa anche l’opzione con le chiamate illimitate e verso tutti tramite VoIP. Il costo di attivazione iniziale è sempre pari a 48 euro. Questo ammontare viene ripartito in 12 fatture.

