La Mega Promo 20 anni di Linkem ritorna attivabile per 10 giorni a meno di 20 euro al mese.

Linkem Mega Promo 20 anni: i dettagli

La promozione per festeggiare i 20 anni di attività di Linkem offre internet senza limiti a casa fino a 100 Mbps in download e 10 Mbps in upload. Tutto questo a soli 19,90 euro ogni mese per i primi 12 mesi. Successivamente, l'abbonamento si rinnoverà al suo prezzo standard, ovvero 26,90 euro al mese.

Linkem offre ai suoi utenti due apparati differenti che dipendono dalla copertura presente in zona. Il Modem Indoor è molto semplice da installare e non necessita di alcun intervento tecnico, mentre, quello da esterno prevede l'installazione ed il settaggio da parte di un tecnico qualificato.

Nel canone è presente anche un servizio di Assistenza Prime che permette di sostituire il modem in caso di guasto. Tale opzione che prevederebbe un costo pari a 5 euro mensili è compresa nell'abbonamento.

Costi ed altro

Il costo iniziale è pari a 49 euro, anziché 100€ ed è suddiviso nelle prime cinque fatture. Tale offerta è disponibile in promozione solo fino al 31 Agosto 2021 per tutte le richieste online, salvo eventuali proroghe. L'apparato è fornito in comodato d'uso gratuito e quindi, in caso di recesso, dovrà essere rispedito a Linkem.

