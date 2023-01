Linkem 5G Senza Limiti: Internet FLAT a SOLI 24,90€

La Promo 5G Senza Limiti di Linkem è attualmente disponibile ONLINE per chi non vuole la linea fissa a casa oppure per chi non ha copertura di FTTC o FTTH in zona. Il prezzo è disponibile a meno di 25 euro mensili.

Questa soluzione offre internet senza limiti 24 ore su 24 fino ad 1 Gigabit al secondo in download.

Linkem 5G Senza Limiti: i dettagli

La tariffa in questione offre internet senza limiti in tecnologia Fixed Wireless Access di categoria superiore. Grazie alla FWA+ è possibile raggiungere fino ad 1 Gigabit al secondo in download e 200 Mbps in upload. Oltre alla navigazione illimitata a casa è possibile aggiungere all’abbonamento l’opzione Parla&Naviga che offre chiamate senza limiti verso tutti a soli 2 euro in più al mese. Nella promozione troviamo anche il Modem da Indoor o Outdoor incluso nel prezzo. Tutto questo è disponibile ad un prezzo pari a 24,90 euro al mese, attualmente senza scadenza.

Come abbiamo detto prima, nel canone mensile è incluso anche il Modem. La tipologia del Modem, da interno o da esterno, varia a seconda della copertura presente in zona.

Il MyLink Box Indoor è installabile in completa autonomia, mentre, quello da esterno prevede l’installazione da parte di un tecnico specializzato Linkem. il collaudo è completamente a carico dell’azienda.

Costi ed altro

La promozione che abbiamo visto sinora disponibile a meno di 25 euro al mese è attivabile senza alcun costo di attivazione direttamente cliccando qui.

In caso di recesso, sarà necessario corrispondere una mensilità e restituire l’apparato fornito in comodato d’uso gratuito. Se non si restituisce a Linkem il Modem, l’azienda potrà addebitare il corrispettivo di 100 euro.

