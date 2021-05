Per avere connettività non serve necessariamente la linea fissa, anzi. Linkem è l'operatore specializzato per offrire connettività anche laddove non arriva, o dove non la si vuole attivare per poter avere mano libera con i propri device e le proprie scelte. In questi giorni Linkem tende la mano a quanti saranno ancora costretti in DaD e smart working, o che semplicemente vogliono migliorare il proprio modo di “stare” online, attraverso uno sconto che per 20 mesi abbatte il prezzo da 26,9 a 19,9 euro mensili.

Linkem Speciale 20 anni

Grazie a questa offerta il prezzo dell'attivazione è dimezzato (da 100 a 49 euro) e viene spalmato sulle 5 fatture successive. Si tratta dell'offerta “Linkem 20 anni” con la quale il gruppo festeggia i propri primi due decenni di connettività, una lunga esperienza che ora viene messa al servizio di un Paese che mai come in questi mesi proprio di connettività ha avuto bisogno.

Linkem è libertà: grazie a questa offerta consente di portarsi in casa fino a 100Mbps senza alcun filo, potendo quindi godere di traffico illimitato grazie ad un semplice dispositivo di connessione che permette di essere immediatamente online. Attenzione: l'offerta scade il 31 maggio, dunque non c'è da perdete tempo. Si spengano le candeline, si accenda il nuovo apparato, si dia inizio ad una nuova connessione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Tariffe