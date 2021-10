LinkedIn vi permette di cercare meglio il lavoro da remoto

LinkedIn lancia nuovi filtri per la ricerca semplificata del lavoro a distanza o di persona; nel nuovo update vengono introdotte anche tante altre migliorie: vediamole insieme.

LinkedIn si aggiorna con tante novità per la ricerca del lavoro

La popolare piattaforma di ricerca di lavoro LinkedIn ha annunciato oggi alcuni aggiornamenti volti a migliorare il social network per i nuovi standard lavorativi.

L'update di oggi introduce nuovi filtri per la ricerca del lavoro a distanza o di persona, nonché dettagli sulle politiche aziendali relative alla vaccinazione o ai benefici.

A seguito di una ricerca svolta su 2.000 lavoratori, l'azienda ha rilevato che il 59% degli intervistati ha sperimentato cambiamenti nella propria carriera dalla pandemia.

La società afferma che il numero di persone che hanno trovato lavoro è aumentato di oltre il 50% rispetto allo scorso anno e LinkedIn vuole rendere la sua piattaforma un luogo ancora più efficace per coloro che vogliono ricercare una nuova posizione.

Con l'aggiornamento in questione, LinkedIn Job Search sta ottenendo più filtri, che includono opzioni per cercare solo lavoro remoto, ibrido o in sede. Secondo la società, i nuovi filtri sono “progettati per aiutare le persone in cerca di lavoro a scoprire opportunità che corrispondono alle loro preferenze sul posto di lavoro“.

Anche le pagine aziendali sono state aggiornate: ora sono tenute a fornire ancora più informazioni sulle politiche aziendali. Ad esempio, gli utenti ora troveranno dettagli sui requisiti di vaccinazione, informazioni sul ritorno in ufficio, benefici e molto altro ancora. Imprenditori e liberi professionisti potranno anche condividere maggiori dettagli sui loro servizi direttamente dai loro account LinkedIn.

In una nota correlata, la compagnia sottolinea che l'azienda terrà fra poche ore un Career Summit con eventi incentrati sulla trasformazione della carriera.

Segnaliamo che LinkedIn sta ora implementando queste nuove funzionalità per gli utenti sul suo sito Web e sulla sua app mobile, sia per la versione iOS disponibile su App Store che su quella Android.