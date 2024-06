L'INDISTRUTTIBILE Nokia XR20 5G torna in OFFERTA su Amazon

Se sei alla ricerca di uno smartphone Android affidabile e robusto, Nokia XR20 5G è la scelta più indovinata considerando l’offerta di oggi. Questo dispositivo spicca per la sua solida costruzione, che gli permette di resistere a cadute ed urti senza danneggiarsi. Inoltre, con la connettività 5G, potrai godere di una navigazione internet estremamente veloce e fluida.

Non lasciarti sfuggire la promozione a tempo limitato su Amazon: approfitta del super sconto pari al 33% e ordina subito lo smartphone Nokia XR20 5G a soli 334 euro invece dei normali 499,99 euro.

Crollo di prezzo per lo smartphone Nokia XR20 5G

Nokia XR20 5G è uno smartphone Dual SIM impermeabile e con resistenza di livello militare, perfetto per chi cerca durabilità e prestazioni. Il suo display FHD+ da 6,67 pollici cattura fin da subito l’attenzione, mentre il potente processore Octa-Core Qualcomm Snapdragon 485 5G, insieme a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibile fino a 512 GB, garantisce velocità e spazio d’archiviazione per tutte le tue esigenze. La dual camera posteriore si compone di un sensore principale da 48 MP ed un sensore grandangolare da 13 MP, accompagnati dal doppio flash LED. Per i selfie, abbiamo invece una fotocamera frontale da 8 MP. Il sistema operativo Android e la batteria da 4630 mAh assicurano poi un utilizzo prolungato per tutto il giorno.

Un’occasione da non perdere: approfitta dello sconto di oltre 165 euro e metti nel carrello oggi stesso lo smartphone Nokia XR20 5G, così da riceverlo a casa nel più breve tempo possibile e senza costi di spedizione.