L'incredibile Stazione di Polizia LEGO è in SCONTO grazie al COUPON!

Questo set ti permetterà di ricreare una dettagliata stazione di polizia, due veicoli, una moto e un drone, accompagnati da sei minifigure e due fedeli cani poliziotto. L’imponente stazione di polizia offre una serie di dettagli realistici, con un tetto apribile che svela un piano superiore contenente celle, uffici e la sala di controllo. Al piano terra, gli spazi comprendono una reception, una sala interrogatori e una sala armi.

I veicoli del set sono davvero ben fatti. L’auto della polizia vanta una sirena e luci funzionanti, mentre la moto è dotata di supporto per un fucile. Il drone, con telecamera e gancio per il recupero, completa il repertorio di strumenti a disposizione della polizia di LEGO City.

Le minifigure sono accuratamente realizzate, dando vita ai vari personaggi della polizia di LEGO City. Duke DeTain assume il ruolo di capo della polizia, Chief Wheeler è il suo vice e Daisy Kaboom si specializza nell’artigianato esplosivo.

Questo set non solo intrattiene i bambini con infinite possibilità di gioco, come inseguimenti, arresti e missioni segrete, ma rappresenta anche un’eccellente introduzione al vasto mondo di LEGO City. I bambini possono unire questo set ad altri della stessa serie per creare una città sempre più estesa e realistica. La Stazione di Polizia LEGO City è il cuore pulsante di un’avventura poliziesca senza limiti!