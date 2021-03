UFFICIALE: arriverà a breve il nuovo capitolo della saga videoludica “Life is Strange” arriverà a settembre e l’originale sarà venduto in versione “Remastered” per console next-gen. La data di lancio del videogame è prevista per il 10 settembre. Siete pronti?

Life is Strange: True Color sarà BELLISSIMO

Durante il live streaming di Square Enix Presents tenutosi ieri, la società ha annunciato che il prossimo titolo della saga Life is Strange si chiamerà “True Colors” e arriverà sul mercato il 10 settembre 2021 per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S e Stadia.

Life is Strange: True Colors è sviluppato da Deck Nine, uno studio che in precedenza ha lavorato a Before the Storm. Nella nuova avventura, i giocatori controlleranno Alex Chen, una donna asiatica americana che la una capacità soprannaturale di “sperimentare, assorbire e manipolare” le forti emozioni che le altre persone provano. La storia si concentrerà sulla giovane ragazza mentre cerca di abbracciare il suo potere per capire il mistero che circonda la morte di suo fratello.

A differenza dei giochi precedenti della serie, tutti gli episodi di Life is Strange: True Colors saranno disponibili al momento del lancio, il che significa che potrete giocare al gioco completo già il giorno del lancio o potrete utilizzare le interruzioni fra i diversi capitoli per affrontare un episodio alla volta.

Inoltre, Square Enix ha annunciato “Life is Strange Remastered Collection”, ossia una raccolta che include le versioni migliorate dell’originale Life is Strange e del suo prequel, Before the Storm. La compilation avrà una grafica restaurata e le animazioni dei personaggi migliorate.

Life is Strange Remastered Collection non ha ancora una data di rilascio, ma la casa produttrice punta a rilasciare il gioco questo autunno su PC, PS4, Xbox One e Stadia. Coloro che acquisteranno Life is Strange: True Colors ‘Ultimate Edition riceveranno una copia della Remastered Collection, ma il gioco sarà disponibile anche come acquisto singolo.

