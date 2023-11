Lies of P: che SCONTO per il Black Friday di Amazon (-25%)

Il Black Friday 2023 di Amazon è una vera e propria festa per gli amanti dei videogiochi perché in sconto finisce anche il nuovissimo Lies of P, il soulslike ispirato alla favola di Pinocchio, che oggi può essere tuo a soli 44,97 euro invece di 59,99 grazie al 25% di sconto.

Lies of P in offerta Black Friday

Immergiti in un oscuro mondo Belle Époque, dove il mistero e l’oscurità si fondono in una trama avvincente. Lies of P offre un’esperienza unica che mescola l’atmosfera fiabesca di Pinocchio con l’intensità di un soulslike. Preparati a vivere un’avventura che sfida la mente e il coraggio.

Assumi il ruolo di P, il burattino in cerca di verità in un mondo decadente. Esplora le rovine della città di Krat, crea armi potenti con i materiali che troverai in giro e interagisci con le creature rimaste. Lies of P ti offre un’esperienza di gioco unica, con un sistema di crafting avvincente e una varietà di sfide da affrontare.

In Lies of P, il concetto di verità è flessibile. Più bugie racconti, più P diventerà umano, ottenendo vantaggi e svantaggi unici. La tua abilità nel manipolare la realtà sarà cruciale per il successo della tua avventura. Quanto sarai disposto a mentire per ottenere il potere desiderato?

Grazie alle incredibili offerte del Black Friday di Amazon, Lies of P è ora disponibile a soli 44,97 euro anziché 59,99. Questa è la tua occasione per immergerti in un mondo unico, affrontare sfide epiche e scoprire il destino di P.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.