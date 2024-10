Lidl regala un buono spesa da 500€: occasione o truffa?

Negli ultimi giorni sono tantissimi gli utenti che stanno ricevendo una email alquanto strana per la proposta vantaggiosa contenuta. Infatti, sembra proprio che Lidl stia offrendo buoni spesa del valore di 500€. Un’occasione incredibilmente vantaggiosa se tutto questo fosse vero. Peccato però che non si tratta di un’iniziativa della nota catena di discount, ormai molto affermata in Italia.

Al contrario, questa è un’idea di alcuni cybercriminali che la stanno diffondendo a mezzo email per riuscire a truffare più utenti possibili. Ma come funziona questo raggiro pericoloso che può costare conseguenze impegnative a tutti coloro che, credendo nell’offerta proposta, cadono nella trappola di questi criminali del web?

Prima di tutto la mail sfrutta logo e marchio di Lidl per rendere la truffa ancora più credibile. Un utente medio, davanti a questa email che per grafica e contenuto ricorda la nota catena di discount presente in tutta Europa, pensa che sia davvero un’iniziativa reale e ufficiale. L’obiettivo è quello di spingere l’utente a cliccare su un link per partecipare a un fantomatico concorso che mette in palio buoni spesa da 500€.

Lidl ti regala 500€ si spesa: tenta la fortuna, ma è una truffa

Con questa tecnica i cybercriminali stanno diffondendo una pericolosa truffa sfruttando il marchio e il logo Lidl. Proponendo un concorso fittizio con il quale si possono vincere 500€ di buoni spesa, spingono l’utente a cliccare sul link dove la preda dovrà poi inserire i suoi dati personali e sensibili. Questo perché tutti vincono, così i criminali ottengono anche i dettagli di pagamento delle vittime.

Come puoi riconoscere questa pericolosa truffa? Prima di tutto ti consigliamo di verificare sempre il mittente di qualsiasi email prima di interagirvi. Puoi farlo copiando e incollando su un foglio di testo l’indirizzo completo. In questo modo puoi controllare che il dominio della mail, quello ufficiale brand è @lidl.it, è fake o reale.

Inoltre, è importantissimo non cliccare mai su link contenuti in email di dubbia provenienza. Puoi fare attenzione al linguaggio contenuto nella mail. Spesso email truffa come questa di Lidl sono tradotte in italiano da altre lingue e contengono alcuni errori ortografici. Puoi anche collegarti alla pagina ufficiale di Lidl dove vengono pubblicate tutte le promozioni e le iniziative ufficiali attive.

In questi giorni è bene anche prestare attenzione a una email svuota conto che sfrutta PayPal per truffare gli utenti.