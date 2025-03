Lidl lancia il concorso di Pasqua: vinci ogni giorno fino a 200 euro di buoni spesa

Lidl, “casa” del marchio fai da te Parkside, ha lanciato una nuova iniziativa dedicata a tutti i suoi utenti: si tratta del concorso “La Pasqua di Lidl Plus ti premia ogni giorno”. Fino al 20 aprile 2025, chi possiede la carta fedeltà digitale Lidl Plus potrà tentare la fortuna e vincere ricchi buoni spesa.

Come funziona il concorso Lidl

Ogni giorno, Lidl mette a disposizione buoni spesa di diversi tagli: cinque da 200 euro (175 in totale), venti da 100 euro (700 euro complessivi) e quaranta da 50 euro (in totale, 1.400). Questi buoni potranno essere utilizzati esclusivamente nei punti vendita Lidl in Italia e saranno validi fino all’esaurimento del loro valore. Restano escluse dall’acquisto le carte regalo e prepagate.

Partecipare è semplice, basta seguire alcuni passaggi:

Scaricare l’app ufficiale Lidl Plus per Android e iOS

per Android e iOS Registrarsi e accettare il regolamento

Effettuare una spesa minima di 35 euro

Scansionare la carta Lidl Plus alla cassa

Accedere all’app e inviare la partecipazione entro le 23:59 del 20 aprile 2025

Ogni acquisto pari a multipli di 35 euro garantirà un numero maggiore di giocate, aumentando così le probabilità di vittoria. Ad esempio, una spesa da 70 euro permette di giocare due volte.

Le estrazioni verranno effettuate settimanalmente secondo un calendario preciso. Le giocate dal 17 al 23 marzo saranno estratte entro il 4 aprile, quelle dal 24 al 30 marzo entro l’11 aprile; quelle dal 31 marzo al 6 aprile entro il 18 aprile; quelle dal 7 al 13 aprile entro il 30 aprile e quelle dal 14 al 20 aprile entro il 6 maggio. I vincitori riceveranno una notifica via e-mail e avranno cinque giorni di tempo per accettare il premio.

Nel caso in cui alcuni premi non venissero assegnati nelle estrazioni settimanali, questi verranno rimessi in palio attraverso un’estrazione di recupero, prevista entro il 6 maggio. Per risultare idonei all’assegnazione dei premi, gli utenti dovranno essere ancora registrati all’app Lidl Plus al momento della verifica. Per informazioni complete e il regolamento ufficiale, è consigliato consultare il sito web Lidl.