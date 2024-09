Lidl apre i primi negozi a marchio Parkside dedicati al fai da te: quando in Italia?

Buone notizie per gli appassionati del fai da te: Lidl ha recentemente aperto due punti vendita a insegna Parkside, marchio legato al mondo del bricolage per cui la catena ha effettuato negli ultimi anni importanti investimenti. I primi due negozi monomarca, che avranno il compito di fare da capofila, si trovano in Ungheria e in Polonia, precisamente a Biatobargy – nel nord del Paese – e a Bytom, a nord-ovest, non distante dal confine con la Repubblica Ceca.

A quando un negozio Parkside in Italia?

Tra gli scaffali dei punti vendita, entrambi coprono un’area di circa 100 metri quadrati, i clienti ungheresi e polacchi troveranno tutto l’assortimento Parkside: dagli accessori come cacciativi, chiavi inglesi, pinze, punte per trapani, alla strumentazione di livello professionale – come la tagliatrice al plasma, il tornio per legno, il martello demolitore l’idropulitrice, tanto per citarne alcuni.

Appare chiaro l’intento di Lidl di voler espandere il proprio marchio Parkside verso un pubblico più vasto: i primi punti vendita monomarca ne sono un esempio concreto, orientato ad accogliere clientela che preferisce la flessibilità del recarsi in un negozio specializzato, piuttosto che attendere l’offerta della settimana disponibile al supermercato.

In ogni caso, la catena ha confermato che non smetterà di vendere i prodotti Parkside sia online che nei propri negozi fisici. Lo scorso anno, nel 2023, Lidl aveva fatto un primo tentativo, aprendo un punto vendita temporaneo ad Anversa – in Belgio – a marchio Parkside. A quando l’Italia? Ancora non è possibile saperlo con certezza: sicuramente la catena tedesca dovrà prima valutare l’effettivo riscontro positivo in Ungheria e Polonia, prima di pensare ad espandere l’insegna altrove in Europa.