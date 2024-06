L'iconico ZAINO da viaggio THE NORTH FACE crolla a 80€ su Amazon!

The North Face è uno dei migliori brand quando si parla di vestiario tecnico per viaggi ed escursioni. Ti sarà capitato di vedere addosso a qualcuno, quindi, l’iconico zaino The North Face Borealis, caratterizzato da un numero elevatissimo di tasche, misure compatte e capienza al top. Beh, oggi potrà essere tuo, grazie all’offerta Amazon che ti permetterà di averlo a 80,99€, anziché 125,00€!

Tutte le caratteristiche dello zaino The North Face

L’ampio spazio a disposizione è studiato benissimo, con uno scomparto principale capiente offre spazio per libri, vestiti, attrezzatura sportiva o altri oggetti, mentre le tasche interne aiutano a organizzare i tuoi oggetti più piccoli. L’alloggiamento per laptop protegge dispositivi fino a 15 pollici, e non manca la tasca portaoggetti frontale è perfetta per accedere rapidamente a piccoli oggetti come chiavi, telefono o portafoglio. All’esterno abbiamo due tasche in rete per le borracce e lo scomparto secondario con organizer per documenti o accessori completano l’offerta di spazio.

Dotato di un sistema di compressione con cordoncini elastici e clip, permette di regolare la capienza dello zaino in base alle esigenze.

Parlando di dettagli, abbiamo anche un passante per le luci della bici e gli elementi riflettivi che aumentano la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione, rendendolo ideale anche per l’uso notturno. Inoltre, il sistema FlexVent è stato approvato dalla American Chiropractic Association per il suo design ergonomico che favorisce una corretta postura della schiena, garantendo il massimo comfort sempre.

In un confronto con altri modelli di zaini da trekking o urbani, il Borealis di The North Face si distingue per il suo equilibrio tra comfort, spazio di archiviazione e funzionalità aggiuntive come la compatibilità con accessori per la sicurezza in bicicletta.

Questo è proprio lo zaino perfetto, ora a un prezzo anch’esso perfetto. Prendi al volo The North Face Borealis a 80,99€, grazie allo sconto Amazon del -35%.