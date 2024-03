L'HP Pavilion Plus 14 è in offerta su Amazon ad un ottimo prezzo

L’HP Pavilion Plus 14 è un notebook di primo livello che offre prestazioni eccezionali e un design elegante, ora disponibile a un prezzo di 899,99€ grazie a uno sconto del 18%. Questo computer portatile è progettato per soddisfare le esigenze di professionisti e creativi, offrendo funzionalità avanzate per l’elaborazione di suite Microsoft, tools per il video editing e la grafica computerizzata.

Il cuore del sistema è il processore AMD Ryzen 7-7840U, che garantisce elevate prestazioni grazie alla sua frequenza massima di 5,1 GHz con Turbo Boost, 16 MB di cache L3 e 16 thread, abbinato a una scheda grafica AMD Radeon 780M. Questa combinazione rende l’HP Pavilion Plus 14-ey0000sl un dispositivo potente, capace di gestire senza problemi compiti intensivi e multitasking.

La memoria RAM da 16GB a 6400 MHz, integrata direttamente sulla scheda madre, e l’SSD PCIe NVMe M.2 da 1 TB offrono un’avvio rapido del sistema e delle applicazioni, nonché ampio spazio per archiviare documenti, foto e video senza compromettere le prestazioni.

L’HP Pavilion Plus si distingue anche per il suo display OLED da 14 pollici con risoluzione 2,8K (2880x1800p), che assicura immagini brillanti e colori vivaci grazie alla copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3. Con una luminosità di 400 nits in modalità SDR e 500 nits in HDR, questo schermo è ideale per lavori di grafica e per la visione di contenuti multimediali.

La tastiera di dimensione standard, retroilluminata e realizzata in parte con plastica riciclata, offre un’esperienza di digitazione confortevole e responsabile dal punto di vista ambientale. L’HP Imagepad con supporto gesti multi-touch facilita la navigazione e l’interazione con il sistema operativo Windows 11 Home.

Con un’autonomia fino a 12 ore e 30 minuti e la funzione HP Fast Charge che permette di ricaricare il 50% della batteria in circa 30 minuti, questo notebook è perfetto per chi lavora in mobilità e necessita di un dispositivo affidabile per l’intera giornata lavorativa.

Il design in metallo color Natural Silver, unito alle numerose porte di connessione, inclusi HDMI 2.1 e USB Type-C, rende l’HP Pavilion Plus 14-ey0000sl un laptop versatile e attraente, ideale per professionisti e studenti che cercano un equilibrio tra prestazioni, stile e portabilità. Non farti scappare l’offerta di oggi e acquistalo subito risparmiando!