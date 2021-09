Secondo un nuovo rapporto, l'atteso visore per realtà virtuale e aumentata di Apple dovrà essere collegato in modalità wireless ad un telefono o un dispositivo simile per godere delle funzionalità più avanzate. Le informazioni trapelate affermano che questo hedaset AR/VR funzionerà in modo simile alle prime versioni dell'Apple Watch, che richiedevano agli utenti di portare con sé i propri melafonini.

Apple: il visore per la realtà aumentata è nell'ordine delle cose

Stando a quanto si legge, Taiwan Semiconductor Manufacturing, partner di lunga data di Apple, sta producendo i chip per headset AR/VR, ma pare che questi siano lontani almeno un anno dalla produzione di massa. Si legge:

Più significativi sono i dettagli del SoC, che non sarà potente come quelli realizzati per iPhone, iPad e MacBook. Manca dell'intelligenza artificiale e delle capacità di apprendimento automatico, note come motore neurale di Apple, che includono quei dispositivi.

Invece, l'headset sarà pensato per comunicare in modalità wireless con un dispositivo host, presumibilmente un telefono, un computer o un tablet, che gestirà l'elaborazione più potente necessaria per visualizzare immagini di realtà virtuale, mista e aumentata.

Un'altra persona che ha familiarità con la situazione ha affermato che la mela ha anche finito di progettare il sensore di immagine e il driver del display per il visore e pare che questo sia “insolitamente grande“:

Il sensore di immagine a semiconduttore complementare all'ossido di metallo è il chip che converte i fotoni in elettroni per l'elaborazione digitale in un'immagine. La versione di Apple è insolitamente grande, simile alle dimensioni di una delle lenti dell'auricolare, poiché è pensata per catturare immagini ad alta risoluzione dati provenienti dall'ambiente di un utente per AR. TSMC ha faticato a produrre il chip senza difetti e ha dovuto affrontare bassi rendimenti durante la produzione di prova, ha affermato la persona.

Dopo anni di speculazioni, potremmo essere vicini alla presentazione del primo headset Apple. Secondo la pubblicazione, l'azienda prevede di spedire il visore con un paio di occhiali AR nel 2023.

Poiché Bloomberg ha ipotizzato che Tim Cook voglia essere in Apple per il lancio di un nuovo prodotto importante, ciò potrebbe significare che questo visore AR/VR sarà introdotto entro i prossimi cinque anni.

Ad aprile, il CEO di Apple Tim Cook, nel podcast Sway di Kara Swisher, aveva parlato dell'AR e del suo ruolo nel futuro di Apple.

In termini di AR, la promessa di AR è che tu ed io stiamo avendo un'ottima conversazione in questo momento. Probabilmente, potrebbe anche essere meglio se fossimo in grado di aumentare la nostra discussione con grafici o altre cose da far apparire. anche beneficiarne, credo. E quindi quando ci penso in diversi campi, che si tratti della salute, dell'istruzione, dei giochi, della vendita al dettaglio, vedo già l'AR decollare in alcune di queste aree .

A quel tempo, alla domanda sul presunto visore per realtà mista, il dirigente di Cupertino ha risposto alle pubbliche relazioni ma non ha parlato di prodotti futuri, tuttavia è importante notare questa sua frase: “Penso che la promessa [AR] sia ancora maggiore in futuro. Quindi è una parte di fondamentale importanza per il futuro di Apple“.

Cosa ne pensate? Siamo vicini al lancio del suddetto prodotto? Staremo a vedere.

