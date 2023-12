L'Hard Disk Esterno da 4TB di Toshiba a soli 99€ è REGALATO!

Con una capacità che raggiunge i 4 TB, l’Hard Disk Canvio Basics offre ampio spazio per conservare una vasta gamma di file, dai preziosi ricordi fotografici ai documenti essenziali e alla tua collezione musicale. Il design compatto e leggero dell’hard disk Canvio Basics lo rende perfettamente trasportabile. La sua portabilità è ideale per chi è in viaggio o desidera avere una soluzione di archiviazione sempre a portata di mano, che si adatta facilmente alla borsa o alla tasca.

Sfruttando la tecnologia USB 3.2 Gen 1, il Canvio Basics assicura un trasferimento file veloce e senza intoppi. La sua versatilità si estende anche alla compatibilità con le porte USB 2.0, garantendo una connessione a qualsiasi dispositivo.

L’hard disk Canvio Basics è pronto all’uso con Microsoft Windows, senza richiedere l’installazione di alcun software aggiuntivo. La sua facilità d’uso si traduce nel semplice collegamento al computer, seguito dal trascinamento dei file desiderati per l’archiviazione.

Con oltre 50 anni di esperienza nello sviluppo di tecnologia hard disk, Toshiba offre prodotti noti per la loro affidabilità e sicurezza. Il sistema di crittografia AES a 256 bit garantisce la protezione dei dati archiviati sull’hard disk Canvio Basics, offrendo una tranquillità aggiuntiva ai suoi utilizzatori. Insomma, con questo hard disk si va veramente sul sicuro, anche perché è uno dei più famosi e gettonati, e se lo è ci sarà un motivo!