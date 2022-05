LG, soundbar da 300W con suono STREPITOSO a prezzo REGALATO (Amazon)

Gli speaker integrati del tuo smart TV non ti garantiscono quella sensazione di suono avvolgente che ti immaginavi? Niente paura: l’ottima soundbar 2.1 di LG da 300W è in offerta su Amazon a un prezzo che non puoi assolutamente lasciarti scappare.

Grazie a uno sconto del 29%, infatti, il sistema audio di LG è costituito da un subwoofer wireless che puoi piazzare dove vuoi in salotto per creare un effetto surround che ti lascerà senza parole.

Soundbar LG da 300W con subwoofer wireless in offerta pazza su Amazon

L’incredibile sapienza del colosso sudcoreano in ambito audio è concentrata in un dispositivo di design, curato in ogni millimetro e munito di tutta la tecnologia di ultima generazione per garantirti un ascolto eccellente in qualsiasi situazione. Utilizzala per ascoltare tutta la musica che vuoi al massimo della qualità audio grazie alla tecnologia DTS Virtual:X e AI Sound Pro che si occupa di “studiare” in tempo reale l’onda sonora per garantirti la migliore equalizzazione in base al brano in riproduzione. Il risultato di questo sapiente mix di tecnologia è quello di darti la sensazione di essere al centro del palco con i tuoi artisti preferiti.

La soundbar di LG è ovviamente perfetta anche durante la riproduzione di qualunque tipologia di contenuto multimediale, video o film che sia. Una volta collegata alla TV di casa tramite l’ingresso ottico, la porta HDMI o il modulo Bluetooth, avrai immediatamente la sensazione di essere in una sala cinematografica a guardare i tuoi film preferiti; l’audio e il parlato sono sapientemente separati per offrirti un’esperienza di ascolto incredibile, quasi da non credere per un device a questo prezzo.

Cosa stai aspettando? Preparati a farti trasportare in una nuova dimensione del suono e acquista subito l’incredibile soundbar 2.1 di LG a un prezzo che non puoi assolutamente lasciarti scappare. Sbalordisci i tuoi amici con un sound che li trasporterà al centro di un concerto o nella sala di un cinema.