LG, soundbar da 300W con subwoofer wireless a prezzo RIDICOLO (138€)

Se per te la qualità audio vale tanto e sei alla ricerca di un sistema audio 2.1 per ascoltare i tuoi brani preferiti e guardare i migliori film come se fossi seduto in poltrona al cinema, questa offerta di eBay ti dà la possibilità di acquistare la validissima soundbar LG da 300W al prezzo più conveniente di sempre. Ad appena 138€, infatti, il sistema audio del colosso sudcoreano ha tutte le carte in regola per offrirti sempre un’esperienza di ascolto in grado di soddisfare le tue personali esigenze.

Oltre a un bel design minimal e perfetto per ogni tipologia di arredamento, a questo prezzo hai a disposizione anche un subwoofer wireless da piazzare a tuo piacimento in ogni angolo della stanza per ricreare un vero e proprio impianto surround 3D.

La potentissima soundbar LG da 300W con subwoofer wireless è in sconto su eBay

Ma c’è di più, molto di più. Nonostante un prezzo evidentemente super aggressivo, la soundbar LG eredita anche alcune singolari tecnologie solitamente disponibili solo per i sistemi audio più costosi. Un esempio lampante è il supporto alla tecnologia DTS Virtual:X, il Dolby Digital e anche l’AI Sound Pro: quest’ultima è una singolare feature che analizza in tempo reale ogni elemento audio per adattare la riproduzione audio per il miglior risultato possibile.

Cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello la potentissima soundbar LG fintanto che è ancora in sconto al prezzo più economici di sempre. Inoltre, ricorda che se decidi di acquistarla con PayPal puoi pagarla in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

