LG Electronics, secondo quanto si evince da un rumor freschissimo, potrebbe chiudere il suo business relativo al mobile, invece di venderlo: l’indiscrezione ha rivelato che le trattative riguardanti la vendita del segmento mobile sono fallite.

LG non riesce a vendere

Secondo il rumor, il piano del colosso sudcoreano di vendere il suo business relativo alla telefonia mobile è naufragato: entrando nei dettagli, i negoziati con la tedesca Volkswagen AG e il vietnamita Vingroup JSC non hanno dato risultati sperati.

All’inizio di quest’anno, l’amministratore delegato del reparto di elettronica di consumo di LG aveva dichiarato che la società stava considerando tutte le opzioni dato che il business era in perdita, compresa la vendita del segmento smartphone.

Tuttavia, dopo che a febbraio la compagnia aveva apparentemente interrotto lo sviluppo del suo smartphone con display arrotolabile, pochi giorni fa un’indiscrezione aveva raccontato che l’LG Rollable era ad un passo dal lancio.

Purtroppo, dopo il suddetto rumor la compagnia potrebbe accantonare tutti i lanci previsti entro la prima metà di quest’anno, compreso quello del suo Rollable (che recentemente aveva ottenuto la certificazione Bluetooth SIG). Secondo le indiscrezioni, il telefono avrebbe avuto a bordo lo Snapdragon 888 di Qualcomm, mentre altre voci indicavano lo Snapdragon 865 Plus o lo Snapdragon 768G di fascia media come possibile SoC in dotazione.

Aggiungiamo, purtroppo, che la compagnia – sempre secondo quanto trapelato nelle ultime ore – sarebbe ad un passo dal comunicare la decisione di chiudere con il business dei telefoni sia ai suoi dipendenti che al mondo.

