LG Smart TV OLED 4K: FORTI SCONTI su Amazon (-42%)

La Smart TV OLED di LG si trova in offerta su Amazon a 917€, con uno sconto del 42% e un risparmio di quasi 700 euro rispetto al prezzo solito. Si tratta del modello da 55″ di fascia alta, oggi acquistabile ad un prezzo mai visto prima.

Questa TV è in vendita di listino a ben 1.600 euro, il pannello OLED consente di godere di una qualità visiva ai massimi livelli, affiancata da numerose funzioni interessanti. Il sistema operativo WebOS è tra le migliori soluzioni in commercio, un software intuitivo e completo, che consente di interagire con gli assistenti vocali Google Assistant e Alexa e di attivare una serie di modalità, come Film Maker Mode e Gaming Mode.

Rispetto al TV LED classici, i pannelli OLED offrono una qualità d'immagine ben più immersiva e coinvolgente, grazie a neri profondi e colori vividi e accesi. Non manca la compatibilità con i principali servizi di video streaming, come Netflix, Prime Video, YouTube, DAZN e molti altri ancora.

La versione 2021 della smart TV OLED di LG è disponibile in super offerta su Amazon a 917€, con spedizione entro 1-2 giorni lavorativi senza costi aggiuntivi per i clienti abbonati al servizio Prime.