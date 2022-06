LG, smart TV LED da 32" con Alexa o Google Home a prezzo WOW (-25%)

Se hai necessità di acquistare una nuova smart TV da affiancare a quella grande in salone e non sai quale modello scegliere, in queste ore la popolare smart TV LG a LED da 32” è in offerta su Amazon a un prezzo quasi impossibile da ignorare.

Infatti, con uno sconto del 25% che fa crollare il televisore ad appena 225€, la smart TV di LG rappresenta l’unica soluzione che dovresti prendere in considerazione se hai un certo limite di budget e soprattutto di dimensioni.

Smart TV LG da 32” in offerta su Amazon a prezzo regalato (-25%)

Nonostante il prezzo molto economico la smart TV di LG ti garantisce una qualità d’immagine di alto livello grazia al pannello LED di nuova generazione affiancato a un potente processore con IA (Intelligenza Artificiale): le immagini vengono riprodotte con una qualità ancora superiore ai modelli nella stessa fascia di prezzo con un eccellente bilanciamento dei colori.

La smart TV di LG è inoltre la soluzione ideale per il gaming sul cloud senza bisogno di console: è perfettamente compatibile con Google Stadia e GeForce NOW di Nvidia per giocare online come e quando vuoi semplicemente collegandola alla rete Wi-Fi e utilizzando uno dei tanti controller compatibili. Ma c’è di più: a questo prezzo hai a portata di mano tutto il cinema che conta grazie all’accesso diretto alle più importanti piattaforme di streaming come Disney+, Amazon Prime Video, Netflix, DAZN e molte altre.

Non perdere altro tempo e acquista subito la smart TV di LG da 32” a un prezzo che difficilmente tornerà nuovamente su Amazon nel breve periodo. Se hai necessità di acquistare una TV da mettere nelle stanza da letto o magari nel tuo studio, a questo prezzo non puoi chiedere assolutamente di meglio. Se l’acquisto adesso ti arriva a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.