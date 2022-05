LG, smart TV ESAGERATA da 75 a prezzo RIDICOLO (-64% su Amazon)

Con questa smart TV LG in offerta su Amazon porti il cinema direttamente a casa tua, è proprio il caso di dirlo. L’incredibile pannello da 75” è ideale per godere di un’esperienza visiva che ti farà quasi credere di essere in poltrona al cinema a guardare il nuovo film del tuo registra preferito, solo che in realtà sei seduto sul divano di casa.

Con un incredibile sconto del 64% che fa crollare il prezzo di vendita al minimo storico, con questa smart TV di LG realizzerai il tuo più grande sogno se sei patito del cinema e delle serie TV.

La smart TV LG da 75” è in offerta su Amazon con il 64% di sconto: porta il cinema a casa tua

La smart TV di LG è dotata di un pannello con tecnologia QNED Mini LED che garantisce una rappresentazione eccellente dei bianchi e dei neri: ogni immagine, dalla più chiara alla più scura, viene rappresentata con una fedeltà dei colori che non hai mai sperimentato prima. A tutto ciò si aggiungono anche le tecnologie NanoCell Plus e Quantum Dot per mantenere stabile la risoluzione 4K anche su un pannello LCD di così grandi dimensioni, senza andare a compromettere la definizione delle immagini.

Oltre a scegliere quale assistente digitale sfruttare per controllare le funzioni della smart TV con la voce, la tecnologia Game Optimizer e le due porte HDMI 2.1 ti permetteranno di giocare agli ultimi videogiochi senza alcun compromesso con tanto di supporto alla frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

Non perdere altro tempo e metti subito nel carrello l’incredibile smart TV LG da 75” con lo sconto del 64%. Tantissime altre persone l’hanno già acquistata e sono rimasti colpiti dall’estrema qualità del pannello, la tecnologia di rappresentazione dei colori e gli ottimi angoli di visuale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.