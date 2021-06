La LG Smart TV da 43 pollici è in promozione su Amazon a soli 399,00€. Il prezzo di listino subisce un ribasso del 20% che rende l'acquisto più economico grazie a uno sconto effettivo di 100,00€.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

Uno spettacolo di televisore: LG Smart TV

La smart TV di LG da 43 pollici, il modello 43UP77006LB, è disponibile nella sua versione 2021 con tante funzioni implementate al suo interno. Un design notevole e un prezzo ancora più strabiliante la rendono una possibilità d'acquisto da prendere seriamente in considerazione.

Il pannello LED montato offre una visione di contenuti strabiliante grazie alla sua risoluzione 4K Ultra HD. I colori vengono percepiti nitidi e saturi per un'esperienza di elevata qualità. Inoltre sono da apprezzare le cornici ultra slim che rendono l'esperienza complessiva ancora più invitante.

All'interno del televisore è presente il sistema WebOS 6.0 che assicura la presenza di tutte le applicazioni più rilevanti in termini di streaming e musica. Non è da ignorare la presenza di Amazon Alexa integrata e il supporto anche a Google Assistant per non farsi mancare mai nulla.

Spicca il telecomando puntatore che consente di svolgere azioni sul televisore anche solo puntandolo e cliccandolo in modo innovativo. Al suo centro non mancano il tasto dedicato al microfono per il comando vocale così come le scorciatoie per le applicazioni più ambite come Prime Video, Netflix e Disney+.

La smart TV di LG, la 43UP77006LB, è acquistabile su Amazon a soli 399,00€. Ordinandola oggi hai l'opportunità di riceverla in appena 48 ore se sei sottoscritto Prime. In caso contrario, le spedizioni sono gratuite ma operate in più giorni. In più, il dispositivo può essere acquistato eventualmente a rate scegliendo come metodo di pagamento CreditLine di Confidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

