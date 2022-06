LG, smart TV 4K da 55" tua a un prezzo RIDICOLO (-25% su eBay)

Se la tua vecchia smart TV non è più in grado di assicurarti un’esperienza di utilizzo appagante e ti stai guardando attorno alla ricerca di una degna sostituta, quest’oggi l’ottima smart TV LG 4K da 55” è in offertissima su eBay a un prezzo che non puoi assolutamente farti scappare.

Infatti, con uno sconto del 25% che fa crollare il prezzo di vendita ad appena 349€, la smart TV del colosso sudcoreano rappresenta una tra le migliori soluzioni che puoi trovare in questa fascia di prezzo.

La smart TV LG 4K da 55” è tua a un prezzo impossibile da ignorare, solo su eBay

Il modello in questione è apprezzato in lungo e in largo non solo per la grande qualità del pannello a risoluzione 4K, ma prima di tutto per il suo design dal forte sapore premium. Oltre a essere dotata di un’ampia base di appoggio con piedini ben stabili, la smart TV di LG è anche molto ben ottimizzata per quanto riguarda le cornici che risultano quasi impercettibili.

Munita del pieno supporto HDR per una qualità d’immagine senza paragoni in questa fascia di prezzo con colori brillanti e neri profondi, la smart TV di LG ti permette di guardare i tuoi programmi preferiti direttamente dalle maggiori piattaforme in streaming del momento: Netflix, Disney+, Apple TV e tante altre sono a tua completa disposizione in un unico posto, perfettamente integrate con il sistema operativo della TV.

Non perdere altro tempo e metti subito nel carrello la smart TV di LG in modo da riceverla a casa in pochissimo tempo e iniziare a guardare i tuoi spettacoli preferiti con una qualità d’immagine che ti lascerà senza fiato. A questo prezzo è davvero impossibile trovare una smart TV con caratteristiche migliori, te lo assicuriamo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.