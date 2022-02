LG: smart TV 4K 50" a 409€, sconto Amazon lampo di 189€

Una eccezionale smart TV LG con pannello da 50″ dotato di risoluzione 4K. Bello, con ottima visibilità e con un sacco di funzioni dedicate all'intrattenimento. Si tratta di un modello di recentissima produzione, del 2021. Questo implica che è perfettamente compatibile anche con il passaggio al nuovo digitale terrestre DVB T2.

Sfruttando le promozioni Amazon del momento, fai un ottimo affare e lo prendi a a 409€ circa invece di 599€. Il risparmio è di ben 189€ ed è possibile ottenerlo semplicemente completando l'ordine al volo. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Promozione super limitata.

LG: ottima smart TV 50″ 4K in gran sconto su Amazon

Un pannello perfetto per guastare i tuoi programmi preferiti direttamente dal divano del salotto. Una dimensione importante, che ti permetterà di accedere a una qualità di visione tutta nuova.

LG WebOS 6.0 è il sistema operativo che anima il cuore smart di questo gioiellino. Massima compatibilità con la maggior parte delle più popolari applicazioni di streaming audio e video: Neflit, DAZN, Spotify, Disney+ e non solo. Tutto l'intrattenimento che ami di più, direttamente sul tuo schermo e in altissima definizione.

Buone le caratteristiche del pannello, che fa affidamento su un potente processore e sull'intelligenza artificiale (AI ThinQ) per garantirti eccezionale esperienza di visione. Compatibile naturalmente con l'HDR10, con lo standard Dolby Digital e dotato di funzionalità avanzate dedicate alla visione di film e non solo. Presenti il WiFi e il Bluetooth.

Insomma, questa smart TV di LG – con schermo da 50″ dotato di supporto al 4K – è un vero e proprio spettacolo. Con lo sconto di 189€, puoi portare a casa da Amazon un pannello compatibile con il nuovo digitale terrestre DVB T2 e dotato di tutto quello che ti serve per godere al meglio dei contenuti che ami di più.

Completa l'ordine al volo per approfittarne e prenderlo a 409€. Se desideri un display ancora più grande, con 20€ in più porti a casa il modello da 55″. In tutti i casi, spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.