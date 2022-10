LG sforna gli auricolari Bluetooth PERFETTI: il prezzo crolla su Amazon

Con questi auricolari Bluetooth firmati LG non ci sono dubbi, indossi il modello che fa al caso tuo. Straordinari sotto tutti i punti di vista, con il costo che hanno, sono un acquisto che si trasforma in affare.

Infatti con il ribasso del 61% in corso su Amazon non hai un minuto da perdere, apri la pagina e aggiungili al carrello prima che sia troppo tardi. Paghi appena 68€ per delle wearable bomba.

Le spedizioni, come sempre, sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

LG Tone Free FN7, gli auricolari Bluetooth da battere

Anche se in estetica sembrano molti semplici, questi auricolari Bluetooth non te ne fanno dimenticare una. Comodissimi da indossare per tante ore di seguito, puoi abbinarli a prodotti Android così come iOS per non avere limiti.

Conta che sono totalmente impermeabili quindi anche in palestra o mentre fai attività fisica sono fenomenali. Ma venendo al dunque, credo ti faccia piacere sapere che hanno una qualità audio sopra le stelle. Con microfoni integrati e cancellazione attiva del rumore non troverai occasione di ripeterti una singola volta durante una telefonata o nota vocale.

Comandi touch per poter gestire tutto senza dover tirare fuori lo smartphone, suono ambientale a portata di mano e 21 ore di riproduzione con una sola carica.

Cosa potresti mai volere di più? Se non sai che auricolari Bluetooth acquistare, non perdere tempo e porta a casa questi di LG, sono un acquisto più che sicuro.

Collegati immediatamente su Amazon e approfitta del prezzo minimo, completa l’acquisto ora con soli 68€. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.