LG QNED da 55" in offerta su Amazon: il prezzo crolla a soli 569€

Il TV LG QNED 55” della Serie QNED75 del 2023 è attualmente in offerta su Amazon con uno sconto del 12%, disponibile a soli 569,00€ anziché 649,00€. Questo smart TV offre una straordinaria esperienza visiva grazie alla tecnologia Quantum Dot NanoCell, che garantisce colori raffinati e puri, superando le prestazioni dei tradizionali TV LED.

Dotato di risoluzione 4K, il televisore è dotato del potente processore α5 Gen6 che ottimizza i contenuti, regola la luminosità in base all’ambiente circostante e adatta il suono alle tue preferenze audio.

Per gli appassionati di gaming, il TV LG QNED offre la possibilità di sperimentare il cloud gaming con NVIDIA GeForce NOW, permettendoti di giocare ai migliori titoli senza l’uso di una console o un PC. Basta collegare un controller compatibile alla TV smart per immergersi nell’azione. Esatto, non ti servono console o accessori esterni: ti basta una connessione ad internet per giocare ai tuoi titoli preferiti direttamente dal televisore.

Con diverse piattaforme di streaming preinstallate, tra cui Netflix, Disney+, e Amazon Prime, avrai accesso a una vasta gamma di film, serie TV e eventi sportivi in diretta. L’assistente vocale ThinQ AI risponde ai comandi vocali, permettendoti di cercare nuovi contenuti, controllare dispositivi connessi e ottenere risposte da Internet.

L’integrazione con gli assistenti vocali come Alexa, Google Assistant, Apple AirPlay 2 e HomeKit offre un’esperienza di controllo personalizzata. Il TV è gestito attraverso la piattaforma smart TV webOS 23, che presenta molte app di streaming e nuove schede di contenuto per una navigazione intuitiva. Inoltre, il telecomando con puntatore semplifica ulteriormente l’interazione con il televisore. Non perdere assolutamente questa offerta e acquistalo oggi ad un prezzo imbattibile!

