LG QNED 55'' la smart TV 4K dalle funzionalità avanzate e design ad un ottimo prezzo

La LG QNED 55” Serie 85 2024 è una Smart TV 4K che offre un’esperienza visiva di livello superiore e che combina tecnologia all’avanguardia, design sottile ed elegante e funzioni avanzate.

Se sei in cerca di una tv con funzionalità intelligenti questo modello è quello che fa proprio al caso tuo e, per altro, a un prezzo davvero ottimo. Con il suo processore a8 di ultima generazione, questa smart tv garantisce immagini straordinarie e ad alto contrasto, per una resa visiva davvero immersiva e coinvolgente.

Inoltre grazie alla tecnologia AI Picture Pro ogni scena è analizzata in tempo reale, circostanza che senza dubbio è finalizzata a migliorare l’esperienza di utilizzo sia che tu sia guardando un film, navigando in rete o giocando.

Il design slim di questo televisore è sottile e moderno e può adattarsi facilmente a qualsiasi tipo di ambiente. La struttura di questa smart tv è studiata infatti per ridurre al massimo il suo ingombro senza costringerti però a rinunciare alla robustezza e alla qualità del prodotto.

La potenza audio di 20W offre un’acustica chiara e coinvolgente, mentre le tecnologie VRR (Variable Refresh Rate) e FreeSync Premium ti assicurando un’esperienza fluida e senza interruzioni anche se sei un gamer tra i più esigenti.

Questa smart tv è dotata di supporto per 4 HDMI 2.1 a 120 Hz, che la rende compatibile con numerose console da gioco e dispositivi di streaming. Inoltre, con Alexa integrata, potrai controllare con facilità la tv attraverso i comandi vocali, mentre webOS 24 ti consentirà di accedere a tutte le tue app preferite (tra queste ad esempio vi potranno essere Netflix o YouTube).

Wi-Fi e telecomando rendono l’interazione con questo dispositivo facile ed intuitiva, mentre la classe di efficienza energetica E la rende un’opzione più ecologica rispetto ad altre tv attualmente in commercio. Queste numerose funzionalità e caratteristiche rendono la LG QNED 55’’ una delle smart tv più desiderabili e ad un prezzo davvero da capogiro: non lasciarti sfuggire l’occasione di portarla a casa tua a soli 699.99 euro!