LG presenta il primo TV OLED pieghevole al mondo pensato per il gaming

LG ha presentato OLED Flex LX3, l’innovativo primo TV OLED pieghevole al mondo con diagonale da 42 pollici. Il televisore è stato progettato per le sessioni di gioco ma anche per godersi i numerosi programmi di intrattenimento preferiti in streaming.

Lo schermo del modello LX3 sorprende per un grado di curvatura variabile e può passare da piatto a molto curvo con un raggio fino a 900R. Un TV rivoluzionario che permette di scegliere tra oltre 20 differenti livelli di curvatura per avere una visione a misura di utente.

Come funziona LG OLED Flex LX3, l’innovativo TV pieghevole

Il TV LG OLED Flex LX3 prende pieno vantaggio della tecnologia OLED per garantire ai consumatori la capacità di offrire contrasti profondi, un nero perfetto, colori incredibilmente definiti, un tempo di risposta pari a 0,1ms e un input lag bassissimo: tutte caratteristiche ideali per un’esperienza di visione senza pari, ma anche per sessioni da gaming che non temono confronti.

Per impostare il livello di curvatura preferito basta premere il pulsante dedicato sul telecomando per selezionare uno dei due preset disponibili. Altrimenti, per un maggior grado di personalizzazione, è possibile regolarlo attraverso degli aggiustamenti del 5% che permettono di raggiungere fino a oltre 20 opzioni diverse.

Lo schermo può essere inclinato verso il basso fino a 10 gradi o verso l’alto fino a 5, con tanto di supporto regolabile di circa 140mm. Sulla parte posteriore trova posto un sistema di illuminazione che funziona in sincronia con le immagini o l’audio del contenuto.

LG OLED Flex LX3 comprende anche funzioni e caratteristiche uniche pensate per i videogiochi: ad esempio la possibilità di modificare la dimensione delle immagini sullo schermo a seconda della tipologia di gioco. Inoltre, con l’app Game puoi disporre di screensaver personalizzati, scorciatoie alle app più popolari e molto altro ancora.

Sul fronte delle caratteristiche, il TV offre una esperienza di gioco di alto livello grazie al supporto al Dolby Vision per i giochi in 4K a 120Hz, oltre alle ultime funzionalità HDMI 2.1, la frequenza di aggiornamento variabile e la modalità automatica a bassa latenza.

Il televisore sarà esposto all’interno dello stand LG di IFA 2022 a Berlino.