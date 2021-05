Quando la TV diventa la tela bianca sulla quale riprodurre la tua opera d'arte preferita, allora serve un pannello che sia all'altezza della sfida. Esattamente come quelli a bordo delle televisioni OLED LG della serie Gallery. Per apprezzarli al meglio, fino al 31 dicembre 2021, per ogni TV della gamma comprato, potrai vere accesso a una promozione molto interessante, che ti regalerà l'accesso – per un tempo totale di 6 mesi – all’intero catalogo di Art Stream by Sedition. Si tratta di una piattaforma che offre le immagini in alta definizione di più di 4.000 opere realizzate da più di 900 celebri artisti come Damien Hirst, Andreas Nicolas Fischer, Bill Viola, Jenny Holzer, Christian Boltanski e Ryoji Ikeda.

LG: l'arte a casa tua, gratis

Una promozione che non solo rimarca la bontà di questi pannelli, in grado di diventare dei veri e propri quadri, ma permette anche di dare un tocco in più alla propria abitazione, scegliendo l'opera di arte contemporanea che meglio si addice all'arredamento o, semplicemente, rispecchia i propri gusti.

Per ottenere più informazioni a riguardo della promozione, è sufficiente collegarti sulla pagina Web dedicata.

Home