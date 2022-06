LG, porta il cinema a casa con la smart TV 4K da 55 (-44% su eBay)

Sul mercato sono disponibili un gran numero di smart TV a prezzi molto vantaggiosi, ma solo poche ti danno la sensazione di essere seduti al cinema. Una di questa è il modello LG 4K da 55” quest’oggi in offerta su eBay che la fa crollare a un prezzo mai così basso.

Con uno sconto del 44%, infatti, hai l’opportunità di ricevere a casa una smart TV che ha tutto l’occorrente per darti modo di guardare i tuoi programmi preferiti al massimo delle qualità possibile.

La smart TV 4K da 55” di LG crolla di prezzo su eBay con il 44% di sconto

Non farti impensierire dal prezzo di 839€, non con eBay: infatti, tramite PayPal puoi sfruttare il pagamento in 3 comode rate senza interessi e soprattutto senza bisogno di esibire la busta paga. Con questi presupposti non hai nessuna scusa per non acquistare la smart TV dei tuoi sogni e stupire la tua famiglia con un prodotto eccellente sotto tutti i punti di vista.

Il display OLED da 55” è un piacere tutto da vedere: i bianchi sono brillanti, mentre i neri sono corposi e profondi. Le cornici estremamente ottimizzate, inoltre, trasformano la smart TV in una vera opera d’arte che puoi direttamente fissare sul muro oppure poggiare sulla scrivania per giocare ai titoli next gen. Guarda tutti i tuoi spettacoli preferiti su Disney+, Netflix, Apple TV e le più importanti piattaforme di streaming direttamente in un unico posto, con un unico telecomando, tutte sempre a tua completa disposizione.

A questo prezzo non hai più scuse per non goderti il cinema e tutti i tuoi spettacoli preferiti alla massima qualità possibile, solo per oggi con uno sconto impossibile da ignorare. Non perdere altro tempo e metti nel carrello la smart TV di LG e preparati a portare il cinema a casa in ogni momento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.