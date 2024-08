LG NanoCell 75'' in offerta bomba su Amazon: risparmi 460 euro

Il televisore 4K LG NanoCell 75” Serie 81 del 2024 (75NANO81T6A) è attualmente in offerta su Amazon a 1.039,00€, con uno sconto del 31% rispetto al prezzo consigliato di 1.499,00€. Dati alla mano, è il prezzo minimo storico mai registrato da questo televisore su Amazon.

Se cerchi un’esperienza di visione immersiva in grado di abbracciare quasi tutta la parete con i suoi 75 pollici, ti consiglio di non farti assolutamente scappare questa offerta. Al momento del checkout, potrai scegliere di dilazionare il pagamento in più rate mensili.

Il televisore utilizza la tecnologia NanoCell per migliorare la precisione dei colori e ampliare gli angoli di visione. Questa tecnologia impiega particelle uniformi che filtrano le impurità dai colori, risultando in immagini più vivide e dettagliate. Il processore α5 Gen7 ottimizza automaticamente l’audio e la luminosità, garantendo un’esperienza visiva immersiva.

Il modello supporta la Modalità Filmmaker, che permette di visualizzare i film esattamente come inteso dai registi, disattivando le elaborazioni aggiuntive delle immagini. La presenza della tecnologia HDR arricchisce ulteriormente l’esperienza visiva, ampliando lo spettro dei colori e il contrasto per immagini più vibranti.

Per gli appassionati di videogiochi, il TV offre la modalità Game Optimizer e l’Auto Low Latency Mode (ALLM), ottimizzando le impostazioni per una reattività migliorata e un’esperienza di gioco fluida. Queste funzionalità assicurano che il televisore sia pronto per i giochi HDR, garantendo immagini nitide e un input lag minimo.

Il sistema audio include la tecnologia AI Sound Pro, che trasforma il suono stereo in un’esperienza surround virtuale 9.1.2. Il televisore è dotato di tre porte HDMI, due porte USB, e supporta la connettività Wi-Fi e Bluetooth, rendendo semplice la connessione di dispositivi esterni e la fruizione di contenuti in streaming da varie piattaforme come Netflix, Prime Video e Disney+ grazie a WebOS 24, uno dei sistemi operativi per Smart TV più avanzati e completi sul mercato.

Non c’è davvero nulla da aggiungere: è un eccellente televisore 4K dalle dimensioni generose e a questo prezzo non puoi assolutamente fartelo scappare. Approfitta dello sconto del 38% e acquistalo subito risparmiando 460€.