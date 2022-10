LG, l'EPICA smart TV UHD 4K da 55" SPROFONDA su eBay (-33%)

Questa offerta eBay sulla strepitosa smart TV LG UHD 4K da 55″ è una di quelle che capitano una volta nella vita, a maggior ragione quando si stiamo parlando di una delle più apprezzati e popolari televisioni degli ultimi mesi. Ad appena 399€, infatti, complice uno sconto del 33%, hai la possibilità di assicurarti un’esperienza visiva eccellente per sorprendere te e la tua famiglia ogni giorno.

Realizzata con materiali di altissimo livello che gli conferiscono un design unico e dal forte sapore premium, la smart TV di LG monta cornici sottilissime e ha tutte le carte in regola per soddisfare tutte le tue personali esigenze.

La bellissima smart TV LG da 55″ ad altissima risoluzione sprofonda su eBay

Il pannello UHD 4K da 55″ è di tipo NanoCell, una particolare tecnologia di nuova generazione che ti assicura sempre una estrema fedeltà dei colori e una qualità dei dettagli a tratti sconvolgente. Il potentissimo processore quad core 4K è sempre pronto a garantirti una eccellente gamma cromatica, mentre la tecnologia HDR si unisce alle ultime innovazioni Dolby per un’esperienza cinematografica unica.

Inoltre, come ogni smart TV di alto livello, anche questo modello in particolare è perfettamente compatibile con le principali piattaforme di streaming (Netflix, Disney+, Apple TV, Amazon Prime Video, NOW TV, eccetera) per guardare il meglio del cinema e delle serie TV in ogni momento della giornata.

Ad appena 399€ hai a portata di mano l’occasione del secolo per montare in salotto una smart TV che ti farà rivivere l’emozione del cinema ogni giorno. Inoltre, ricorda che se l’acquisti con PayPal hai la possibilità di pagarla in tre comode rate senza interessi e senza busta paga, il tutto con tanto di consegna rapida gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.