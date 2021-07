LG Innotek e Corning sono al lavoro sulle nuove “Liquid Lens“; queste tecnologia potrebbe avvantaggiare la fotografia da smartphone. A dirlo è un nuovo report appena emerso in rete.

Cosa sappiamo sullo studio di LG Innotek e Corning?

Stando a quanto si apprende, LG Innotek e Corning stanno lavorando congiuntamente ad un nuovo progetto. La collaborazione tra i marchi è per la ricerca su una nuova tecnologia legata allo sviluppo delle lenti liquide, che potrebbe potenzialmente portare benefici sul fronte fotografico degli smartphone.

Secondo il report di TheElec, la notizia arriva dai depositi di brevetti che sono stati recentemente individuati. Entrambi i marchi hanno quote al 50% nei nove brevetti relativi alla tecnologia delle lenti liquide.

Le principali features elencate in questi patent includono un sistema di Liquid Lens che servono per controllare un obiettivo della fotocamera e uno strumento che varia la curvatura dell'ottica stessa. La nuova tecnologia presenta una lente a forma di sacchetto in vinile con materiale liquido. Quindi, l'obiettivo dovrebbe essere in grado di entrare e uscire dalla messa a fuoco a seconda della curvatura del liquido che può essere modificata con una corrente di tensione.

In parole povere, a differenza di una lente convenzionale, questa non deve muoversi per controllare la lunghezza focale. Ciò consentirebbe ai produttori di smartphone di realizzare moduli per fotocamere più sottili poiché la lente liquida cambia a seconda di quelli che sono i requisiti e le esigenze del fotografo e non si muove fisicamente. Inoltre, potrebbe anche apportare diversi miglioramenti alle prestazioni della fotocamera degli smartphone.

La nuova tecnologia potrebbe potenzialmente offrire capacità di messa a fuoco più veloci e accurate, utili nelle acquisizioni video. D'altra parte, la tecnologia potrebbe anche consentire agli OEM di sviluppare una migliore stabilizzazione per le fotocamere, il che, a sua volta, porterebbe anche a immagini più chiare in condizioni di scarsa illuminazione. Sfortunatamente, questa tecnologia deve ancora essere adottata commercialmente da qualsiasi marchio al momento, quindi vi invitiamo a restare connessi per ulteriori informazioni, poiché forniremo aggiornamenti non appena saranno disponibili nuovi dettagli su questo argomento.

LG

Elettronica