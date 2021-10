LG Gram: il laptop che per il lavoro è eccezionale (-600€)

Acquistare un laptop che possa eccellere anche in termini di prestazioni lavorative non è semplice. Per fortuna Amazon è sempre presente ed ha deciso di renderti la persona più fortunata. Grazie alla promozione in corso hai la chance di acquistare un LG Gram a soli 899,99€ ossia con ben 600 euro di sconto istantaneo. Non solo puoi pagarlo anche con finanziamento, ma grazie alle spedizioni Prime lo ricevi finanche in uno o due giorni lavorativi.

Non sei abbonato? Non ti preoccupare, le consegne sono comunque gratuite in tutta Italia.

LG Gram: tutto ciò che devi sapere su questo laptop

Con solo un primo sguardo capisci le potenzialità del LG Gram. Il laptop in questione è completo di tutto e per questo è un'ottima scelta se sei alla ricerca di un dispositivo che possa essere comodo ma efficiente allo stesso tempo. Disponibile in colorazione Black ha un peso limitatissimo che non tocca neanche il chilo effettivo.

Con il suo display da 14 pollici la visione non può che essere ottimizzata. Le cornici sono ultra sottili ma molto più importante, la risoluzione 1920×1200 pixel eccelle in ogni campo. In questo modo puoi avere una chiara visione su ciò su cui stai lavorando senza dover ricorrere a zoom o strizzare gli occhi.

Nel suo cuore è montato un processore Intel Core i5 a cui vengono abbinati 8 GB di RAM e 512 GB di memoria su SSD. In tal modo il computer risulta scattante e prestante sotto le tue dita. Per completare l'esperienza premium non mancano all'appello una comodissima tastiera con layout QWERTY italiano retroilluminata e un trackpad ampio e di ottima fattura.

Infine puoi fare affidamento su una batteria che raggiunge le 18 ore di autonomia e su Windows 10 Pro già installato.

Acquista subito il tuo nuovo laptop, il favoloso LG Gram su Amazon a soli 899,99€. Lo ordini e lo ricevi in men che non si dica a casa. Le spedizioni sono gratuite in tutta Italia.