LG Gram 17Z90S, nuovo minimo storico: potenza e leggerezza estrema

L’LG Gram 17Z90S è in super offerta su Amazon. Questo laptop ultra-leggero high end è disponibile al prezzo minimo storico, lo paghi 1472,99€ invece di 1799,00€. Non un semplice notebook, ma una vera dichiarazione di potenza e stile. Perfetto per chi pretende il massimo, senza compromessi in termini di prestazioni e leggerezza.

Immagina di avere a portata di mano uno schermo da 17 pollici con risoluzione 2.5K e un formato 16:10, capace di offrire un’esperienza visiva mozzafiato. Ogni dettaglio prende vita sul display IPS, rendendo il lavoro creativo e il consumo di contenuti un vero piacere. La grafica è resa in modo impeccabile grazie alla scheda Intel Arc, che non solo assicura ottime prestazioni per il multitasking, ma si rivela sorprendentemente efficace anche per chi desidera svagarsi con un po’ di gaming o editing video.

Ma non è solo il display a stupire. Sotto il cofano, il processore Intel Core Ultra 7 155H e i 16 GB di RAM DDR5 lavorano in sinergia per garantire che nessun compito sia troppo grande.

A tutto questo si aggiunge un SSD da 1 TB, che non solo offre spazio sufficiente per archiviare tutti i tuoi file, ma accelera ogni operazione grazie alla velocità di lettura e scrittura fulminea.

E tutto questo in un corpo che pesa solo 1.350 grammi. Sì, hai capito bene: tutta questa potenza in un laptop così leggero da sembrare irreale. E con una batteria da 77Wh, puoi affrontare lunghe giornate di lavoro o studio senza dover cercare continuamente una presa di corrente. Non devi farti assolutamente scappare questa offerta, hai ancora pochissimo tempo: acquistalo ora con un forte sconto.