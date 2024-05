LG Gram 17 in offerta: schermo magnifico e grandi prestazioni

L’LG Gram 17Z90R è un laptop che combina leggerezza estrema con prestazioni elevate, rendendolo ideale per professionisti in movimento che non vogliono sacrificare la potenza per la portabilità. Con un peso di soli 1,35 kg, il Gram 17 riesce a offrire un display da 17 pollici con risoluzione WQXGA (2560 x 1600) e rapporto di aspetto 16:10, garantendo una qualità visiva eccezionale e ampio spazio di lavoro.

Equipaggiato con un processore Intel EVO i7 di 13a generazione, il Gram 17Z90R offre prestazioni solide per le attività quotidiane e l’elaborazione grafica (affidata alla Intel Iris Xe). La combinazione di 16GB di RAM e un SSD PCIe 4.0 da ben 1TB assicura velocità e reattività, rendendo multitasking e caricamenti rapidi e fluidi.

Il laptop si distingue anche per la sua gamma completa di porte, che include due Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB-A 3.2 Gen 1 e un lettore di schede microSD, fornendo una connettività versatile senza bisogno di adattatori aggiuntivi. Inoltre, la tastiera retroilluminata con tastierino numerico integrato è comoda per la digitazione prolungata, mentre il touchpad ampio e reattivo facilita la navigazione​.

Un’altra caratteristica notevole del Gram 17 è la durata della batteria, che può arrivare fino a 20 ore con un uso moderato, rendendolo perfetto per lunghe giornate di lavoro lontano da una presa di corrente. La qualità del display, con una copertura del 99% della gamma DCI-P3, offre colori vivaci e accurati, ideali per la visione di contenuti e il lavoro grafico.

