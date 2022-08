LG Gram 17 con chip i7, potentissimo e scontatissimo su Amazon (-40%)

LG Gram 17 non è solo un portatile resistente e ben costruito: al suo interno batte il cuore del processore i7 per garantirti prestazioni di altissimo livello in ogni contesto. Ottima anche l’autonomia: nessun problema per portare a termine le più intense e durature giornate lavorative.

Un’opportunità che non puoi lasciarti sfuggire, prima che la promozione termini: completa subito il tuo acquisto e, grazie alle offerte di settembre su Amazon, beneficerai di uno sconto irripetibile del 40% che ti consentirà di avere il notebook LG con poco più di 899 euro ed un risparmio di quasi 600 euro.

LG Gram 17 a prezzo formidabile con le offerte di settembre su Amazon

Il portatile si caratterizza per un peso di appena 1.350 grammi, così da semplificarne al massimo il trasporto. Costruzione solida con chassis in lega di magnesio e nano carbon. Nonostante le dimensioni compatte, trova spazio un ottimo display IPS da 17 pollici con risoluzione di ‎2560 x 1600 pixel, per immagini sempre definite. Il processore ‎Intel Core i7, a supporto del quale agiscono ben 16 GB di RAM e 512 GB di memoria SSD, assicura prestazioni eccellenti: LG Gram 17 non perde un colpo.

Da sottolineare la presenza della scheda grafica Intel Iris Xe. La tastiera retroilluminata consente di scrivere agevolmente anche di notte. Lunga autonomia in fase di utilizzo: LG Gram 17 monta una batteria da 80 Wh che permette di raggiungere una durata di oltre 16 ore. Esperienza sonora coinvolgente, grazie agli speaker stereo integrati da 4W con effetto 3D surround. Trasferimento dati ad una velocità spaventosa con la porta Thunderbolt 4.

Devi fare in fretta, i modelli disponibili stanno già terminando: metti nel carrello il tuo nuovo portatile LG Gram 17 e, oltre ad un clamoroso risparmio di spesa, lo riceverai a casa in pochissimi giorni e senza spese di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.