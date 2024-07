LG Gram 14 è il notebook da prendere su Amazon: nuovo MINIMO (anche in 12 rate)

LG Gram 14 si conferma, sempre di più, come il notebook da prendere per chi cerca un modello ultra-portatile in grado di abbinare potenza, autonomia e funzionalità. Grazie alla nuova offerta Amazon, infatti, il notebook di LG è ora disponibile al prezzo scontato di 799 euro, raggiungendo un nuovo minimo storico per la versione con processore Intel Core i5-1340P e 16 GB di memoria RAM. Per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali, inoltre, il notebook è acquistabile anche con pagamento in 12 rate mensili.

LG Gram 14: il notebook è un best buy su Amazon

LG Gram 14 è il notebook giusto per chi è alla ricerca di un ultra-portatile potente ed efficiente. Tra le specifiche troviamo un display da 14 pollici, con rapporto tra le dimensioni di 16:10, oltre al processore Intel Core i5-1340P e 16 GB di memoria RAM. Ci sono anche 512 GB di SSD e una batteria da 72 Wh. Il notebook pesa appena 999 grammi ed è dotato del sistema operativo Windows 11 e di una tastiera retroilluminata con layout italiano.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare LG Gram 14 con un prezzo scontato di 799 euro e con la possibilità di pagare anche in 12 rate mensili, senza interessi e con carta di debito. Per accedere subito alla promo è possibile premere sul box qui di sotto.