LG: EPICO monitor da gaming da 27" a 165Hz CROLLA su Amazon (-40%)

Se per il gaming è il tuo hobby preferito e vuoi raggiungere sempre la vetta sconfiggendo i tuoi avversari, devi assolutamente prendere al volo questa offerta di Amazon che ti permette di acquistare il validissimo monitor da gaming di LG a un prezzo super economico. Ad appena 179€, infatti, con uno sconto del 40% che ti fa risparmiare ben 119€, il monitor del colosso sudcoreano è pronto per assicurarti un’esperienza di utilizzo di altissimo livello.

Realizzato con una struttura bella e robusta, il monitor da gaming monta un ottimo pannello flat IPS da 27″ ad altissima risoluzione (Full HD) con tutto ciò di cui hai bisogno per giocare sempre al massimo.

Prezzo super economico su Amazon per il monitor da gaming di LG

Apprezzato da ogni tipo di gamer, inoltre, il monitor gode anche della presenza di funzionalità avanzate come il FreeSync Premium di AMD per immagini sempre fluide. Munito di porte HDMI e Display Port per collegare il monitor al PC da gaming oppure alla console, il monitor del colosso hi-tech integra anche la funzionalità di riduzione dell’emissione di luce blu per affaticare il meno possibile gli occhi a sera.

Insomma, farsi scappare questa offerta di Amazon sarebbe davvero un grave errore: ricorda che se lo acquisti adesso risparmi ben 119€ sul normale prezzo di vendita e lo ricevi direttamente a casa in appena 1 giorno senza costi di spedizione con i servizi Prime.

