LG: il famoso smartphone "rollable" si mostra in un video

Sappiamo tutti che LG è uscita dal mercato della telefonia mobile nell’aprile del 2021. Tuttavia, prima della sua dipartita, l’azienda stava lavorando ad un prodotto rivoluzionario nel settore degli smartphone. Stiamo parlando del famoso device rollable che aveva fatto la sua comparsa all’interno del CES del 2021. All’epoca avevamo solo visto un video poiché l’evento si tenne solo virtualmente ma adesso possiamo notare il gadget in tutto il suo splendore. Peccato solo che non lo potremo mai provare.

LG Rollable: è bellissimo, ma non lo avremo mai

In queste ore è stato pubblicato un video molto particolare sul canale YouTube di Checkout Tech. Possiamo vedere il dispositivo in tutto il suo splendore e in tutte le sue angolazioni. È così iconico e unico che non abbiamo dubbi sulla sua veridicità; inoltre è così “naturale” il video che si capisce che non è stato contraffatto. Insomma, il nuovo video hands-on mostra il vero telefono in ogni suo aspetto. All’interno troviamo perfino un motorino elettrico che, grazie ad un pulsante interno, “apre” il rollable in un articolo dalle dimensioni generose.

A cosa serve questo video? Semplice: a capire che il device in questione era davvero in sviluppo presso la compagnia, prima che questa uscisse dal mercato internazionale.

Da quanto si scopre nella clip vediamo che la diagonale dello schermo è pari a 7,4 pollici e la risoluzione invece, è di 2428×1600 pixel. Al contrario, quando si richiude diventa di 6,8 pollici con risoluzione di 2428×1080 pixel. Curiosamente, vediamo la back cover in vetro che contiene al suo interno tre sensori.

Ricordiamo che LG ha venduto il telefono solo ai suoi dipendenti. Ovviamente erano unità prototipali con tutti i difetti e rischi del caso.

