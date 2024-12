LG è pronta a stupirvi con il primo monitor gaming 5K pieghevole

LG farà molto parlare di sé al CES 2025 con la nuova linea di monitor gaming OLED UltraGear GX9, che promette di ridefinire l’esperienza di gioco e di intrattenimento.

Tra i modelli proposti spicca il 45GX990A, vincitore del prestigioso premio “Best of Innovation", affiancato dal 45GX950A e dal 39GX90SA, un monitor smart all-in-one con piattaforma webOS.

Queste unità incarnano l’impegno di LG nel campo dell’innovazione, garantendo prestazioni all’avanguardia ed una qualità visiva eccezionale.

Nuovi monitor gaming LG: caratteristiche tecniche

Immagini

Il cuore della gamma GX9 è rappresentato dalla tecnologia WOLED, che assicura immagini incredibilmente vivide, neri profondi ed una curvatura ottimizzata per un’immersività totale nei giochi. Oltre a ridurre l’affaticamento visivo grazie alla certificazione per le basse emissioni di luce blu, questi monitor LG sono dotati di un rivestimento Anti-Glare & Low Reflection, che riduce al minimo i riflessi anche in ambienti luminosi.

I monitor LG 45GX990A e 45GX950A, con schermi curvi da 45 pollici in formato 21:9 e risoluzione 5K2K (5120 x 2160 pixel), offrono una combinazione perfetta di tecnologia e versatilità. Entrambi integrano la funzionalità Dual-Mode di seconda generazione, che permette di personalizzare risoluzione, refresh rate e dimensione delle immagini. Il 45GX990A, in particolare, è il primo monitor OLED pieghevole al mondo con risoluzione 5K2K: grazie alla curvatura regolabile fino a 900R, garantisce un’esperienza unica e flessibile.

Come detto, spazio anche per il monitor LG 39GX90SA, con display OLED curvo da 39 pollici e numerose possibilità d’uso grazie al sistema operativo webOS, che consente al dispositivo di trasformarsi in un hub per streaming ed intrattenimento. Le sue dimensioni compatte, unite ad una connettività completa, lo rendono ideale per qualsiasi spazio.

La serie LG UltraGear GX9 rappresenta quindi un nuovo standard nel campo dei monitor gaming, con una perfetta unione di tecnologia avanzata e personalizzazione.