LG CordZero A9 Kompressor arriva in Italia e riporta il colosso sud coreano nel mercato degli aspirapolvere di alta gamma. Un prodotto eccezionale, che però è un top di gamma e di conseguenza ha un prezzo importante: eccolo in dettaglio.

LG CordZero A9 Kompressor sbarca in Italia

Un alleato per le pulizie domestiche eccezionale, che può contare sulla tecnologia del potente motore brushless Axial Turbo Cyclone e sul sistema di filtraggio HEPA a 5 strati. Usalo per eliminare efficacemente peli, polvere, sporcizia, capelli e non solo dal pavimento, ma non solo. Infatti, potrai sfruttare gli eccezionali accessori anche per pulire altre superfici e – addirittura – per salvare per terra.

Infatti, Power Drive Mop ti consentirà addirittura di aspirare e lavare le superfici contemporaneamente. La spazzola Multi-Superficie è perfetta per pulire i tappeti mentre quella Mini è l'ideale per le superfici in tessuto per eliminare i peli di animali. Ancora, la spazzola Bedding Power Punch ripulisce al meglio materassi, lenzuola, divani e sedili dell'auto. Infine la spazzola Slim si infila negli spazi più angusti per pulire anche quelli.

Manutenzione e gestione sono semplificati al massimo. Infatti, il serbatoio può incamerare un sacco di polvere e sporcizia, grazie a una particolare tecnologia di compressione della polvere ed è semplicissimo anche lo svuotamento dello stesso. I filtri invece si possono facilmente estrarre e lavare. Ancora, la gestione del prodotto è semplificata dall'app LG ThinQ, che permette di controllare lo stato del filtro e della batteria, oltre a eseguire la diagnosi del dispositivo e a tracciare la cronologia delle pulizie.

Nemmeno l'autonomia energetica sarà un limite grazie alle due batterie ricaricabili dell'elettrodomestico: a disposizione avrai fino a 120 minuti di autonomia. Infine, al momento di ricaricare, decidi tu dove posizionare la stazione di ricarica di LG CordZero A9 Kompressor, scegliendo fra installazione a muro, supporto a parete oppure in modalità compatta.

Come anticipato, questo prodotto è un vero e proprio aspirapolvere senza fili top di gamma. Di conseguenza, tutte le configurazioni hanno un prezzo abbastanza elevato. Il dispositivo si potrà comportare a partire dal 25 maggio sullo shop online di LG e nelle catene principali di elettronica di consumo.

Quanto ai prezzi di vendita, i modelli A9K-ULTRA1P e A9K-ULTRA1B, disponibili rispettivamente nei colori Blossom Pink e Full Black, hanno un prezzo di 899€. Invece, il modello A9K-PRO1G, disponibile nella colorazione Iron Grey, e il modello A9K-CORE1S, disponibile in Fantasy Silver, hanno rispettivamente un prezzo di 799€ e 699€.

