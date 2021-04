Recentemente, LG ha annunciato che chiuderà la sua attività di smartphone il prossimo 31 luglio. Tuttavia, la società ha affermato che continuerà a distribuire gli aggiornamenti del sistema operativo Android 11 per i modelli supportati e fornirà update gratuiti per Android 12 per alcuni dispositivi.

L’elenco dei device LG che riceveranno update gratuiti

Vediamo quali sono i device “prescelti”. È interessante notare che ci sono anche modelli che riceveranno anche la release di Android 13.

Android 11

Wing;

Velvet;

Velvet LTE;

V50S;

V50;

G8;

Q31;

Q51;

Q52;

Q61;

Q70;

Q92;

Q9 One.

Android 12:

Wing;

Velvet;

Velvet LTE;

V50S;

V50;

G8;

Q31;

Q52;

Q92.

Android 13:

Wing;

Velvet;

Velvet LTE.

L’LG Wing e Velvet sono stati rilasciati nel 2020. A proposito, il primo device è un telefono rotante a doppio schermo. Pertanto, la società invierà un aggiornamento di Android 13 anche se ci sono modelli più tradizionali che potrebbero ottenerlo.

Il produttore ha anche affermato che se ci dovessero essere problemi importanti con l’aggiornamento di Android 12 durante il processo di test, LG potrebbe abbandonare questo programma di update all’improvviso.

Unitamente a ciò, il costruttore ha anche affermato che gli utenti possessori di smartphone di fascia alta di LG possono ora ottenere tre anni di aggiornamenti del sistema operativo. Allo stesso tempo, i possessori di device di fascia media e entry-level riceveranno due anni di update software.

Prima dello sfortunato annuncio, alcuni modelli avevano già ricevuto l’aggiornamento ad Android 11. Tra questi, possiamo citare Velvet, V60 ThinQ e G7 One. Tuttavia, altri modelli stavano aspettando il loro turno per essere aggiornati presto: G8X, G8S, Velvet 4G, Wing, K52 e K42.

Quindi LG si è affrettata ad annunciare che continueranno a inviare gli aggiornamenti agli smartphone programmati secondo il piano. Inoltre, a quel tempo, LG ha detto che l’aggiornamento di Android 12 per alcuni modelli è anche in viaggio. Il produttore sudcoreano ha avvertito “che durante il test dell’aggiornamento, il suo piano di sistema potrebbe seguire il programma di distribuzione di Google e le prestazioni di ciascun dispositivo”. In altre parole, sebbene LG lancerà aggiornamenti per i modelli esistenti, non funzionerà molto sull’aggiornamento.

