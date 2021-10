LG consiglia ai suoi utenti di comprare il Google Pixel 5a

Il produttore sudcoreano LG è uscito dal mercato degli smartphone nell'aprile dello scorso anno. La sua uscita è stata dovuta alle perdite consistenti e consecutive per ben sei lunghi anni. A differenza del suo business degli elettrodomestici, la compagnia coreana è rimasta indietro nella forte concorrenza nel mercato della telefonia mobile. Ora tuttavia, a diversi mesi dalla sua dipartita, arriva una notizia che ci ha quasi stupito. L'azienda sta raccomandando il nuovo mediogamma low-cost di Google, il Pixel 5a.

LG offre uno sconto per acquistare il Google Pixel 5a

Google ha recentemente pubblicato un annuncio pubblicitario e il paragrafo di apertura è “113 motivi per cui dovresti passare a Google Pixel quando il produttore del tuo vecchio telefono smette di produrre telefoni“. Sebbene l'OEM di Mountain View non abbia nominato LG nell'annuncio, questo passaggio implica chiaramente che “LG si è ritirato dal mercato della telefonia mobile e i vecchi utenti possono considerare di passare ai telefoni Pixel“.

Ora, sembra che anche la società coreana supporti anche il porting dei suoi utenti su smartphone Pixel. Oggi è stata inviata un'e-mail ufficiale ai gruppi di utenti LG con l'oggetto “Offerta di offerte esclusive per i nostri clienti fedeli“. Il contenuto dell'e-mail mostra che LG sta offrendo ai clienti uno sconto di 65 dollari per l'acquisto di un nuovo Pixel 5a. I clienti possono usufruire di questo sconto quando effettuano un ordine tramite il negozio online della società americana.

Sicuramente, BigG non sarà il primo costruttore a tentare di rivendicare la quota di mercato di LG. Anche Apple e Samsung si stanno contendendo la quota dell'azienda coreana.

LG è ufficialmente uscita dal mercato degli smartphone il 31 luglio 2021, nonostante abbia lottato per molti anni. Ha registrato perdite consecutive e frequenti nel suo business smartphone per molti trimestri.

Secondo Counterpoint Research, LG è stato il terzo produttore di smartphone in Corea del Sud lo scorso anno. La quota di mercato dei telefoni di questa azienda era di circa il 13%. Per ora, Samsung guida il mercato della telefonia mobile in terra natale con una quota di mercato del 65%. Apple segue come un secondo distante con una quota di mercato del 20%.

Sebbene Samsung e Apple si stiano muovendo per prendere il posto di LG, notiamo che questi non saranno gli unici a spingersi per questa posizione. Gli analisti prevedono che Xiaomi lancerà smartphone di fascia media con specifiche di alta qualità per i consumatori locali.

Sempre secondo Counterpoint Research, i device con un prezzo di 400 dollari o meno hanno rappresentato il 41% del mercato coreano degli smartphone nel 2020, rispetto al 34% di un anno fa.