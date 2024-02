Lezioni di inglese per bambini dai 4 ai 12 anni con Novakid (prova gratis)

Al giorno d’oggi imparare l’inglese da piccoli è la soluzione migliore. È risaputo infatti che i bambini imparino una nuova lingua in modo più efficace rispetto agli adulti, con il massimo livello di apprendimento che si registra proprio nei primi anni di vita. E se pensiamo all’importanza che l’inglese ha nella società moderna, va da sé che una piattaforma online come Novakid diventi un punto di riferimento per milioni di famiglie in tutto il mondo.

Novakid Italia permette infatti ai più piccoli di imparare l’inglese da insegnanti madrelingua, grazie a lezioni online individuali. I bambini di età compresa fra i 4 e i 12 anni hanno l’opportunità di apprendere la lingua straniera tramite presentazioni, lavagne interattive, canzoni, giochi e tanto altro ancora. La prima lezione è gratuita, senza impegno di rinnovo.

Lezioni di inglese per bambini online: prova gratis Novakid Italia

Alla base del successo di Novakid vi è la possibilità per i più piccoli di imparare l’inglese con un insegnante madrelingua in maniera semplice, veloce e divertente. Ogni docente che collabora con la piattaforma è in possesso della certificazione internazionale di insegnante della lingua inglese, e nel tempo libero segue corsi di formazione in modo assiduo.

Grazie all’esperienza maturata nell’insegnamento, i docenti di Novakid hanno le capacità di personalizzare i corsi di inglese per ciascun bambino, in base alla loro età e alle caratteristiche individuali. Questo rende più semplice imparare l’inglese anche senza conoscenze pregresse (“da zero”).

La prima lezione è gratuita: in questo modo le famiglie hanno la possibilità di capire se il corso di inglese proposto da Novakid faccia al loro caso o meno. Per iniziare, è sufficiente collegarsi a questa pagina e selezionare il pulsante Prova gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.