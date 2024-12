Lexar: microSD da 256GB classe 10 con velocità fino a 205 MB/s (27€)

La memoria del tuo smartphone o tablet si sta esaurendo a vista d’occhio e non sai cosa fare? Hai una macchina fotografica, un drone o una videocamera di sorveglianza? Se hai risposto sì ad almeno una di queste domande allora l’offerta che ti sto segnalando è proprio fatta per te. Vai subito su Amazon e puoi mettere nel tuo carrello la microSD Lexar da 256 GB a soli 27 euro circa, invece che 34,99 euro.

Oggi puoi fare dunque un grandissimo colpaccio. Grazie allo sconto del 23% avrai un risparmio notevole e soprattutto una scheda TF dalle straordinarie capacità sia per trasferire dati che per aumentare la memoria dei tuoi device. Fai in fretta però perché a questo prezzo andrà a ruba.

Lexar: microSD da 256 GB e prezzo bomba

Non ci sono dubbi, a questo prezzo la microSD Lexar da 256 GB è uno dei migliori affari della categoria. Difficilmente potrai trovare qualcosa di migliore. Intanto con i suoi 256 GB di memoria interna potrai archiviare tutto quello che vuoi senza problemi. Anche file di grandi dimensioni e cartelle piene zeppe di dati.

Gode di una super velocità fino a 205 MB/s in lettura e fino a 150 MB/s in scrittura. Questo ti permette di risparmiare tantissimo tempo quando devi trasferire i file da un posto all’altro. Inoltre puoi gestire al meglio le app e caricarle direttamente sulla scheda grazie alle prestazioni A2 classe 10. E poi è resistente alle temperature estreme, ai raggi X, alle vibrazioni, agli urti e alle cadute. Questo garantisce ai tuoi dati la massima sicurezza.

Fai alla svelta perché come ti dicevo un’occasione del genere durerà pochissimo. Perciò prima che sia tardi e tutto sparisca vai su Amazon e acquista la tua microSD Lexar da 256 GB a soli 27 euro circa, invece che 34,99 euro. Concludi subito il tuo ordine e la riceverai a casa entro pochi giorni senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.