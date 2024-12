Lexar ES3 da 1TB: SSD portatile robusto per avere i dati a portata di mano

Hai bisogno di avere sempre a portata di mano i file digitali importanti? Allora sono certo che l’offerta che ti sto segnalando fa proprio al caso tuo. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello l’SSD portatile Lexar ES3 da 1 TB a soli 71,99 euro, invece che 89,99 euro.

Come puoi vedere siamo di fronte a uno sconto del 20% che ti fa risparmiare ben 18 euro sul totale. È sicuramente un ottimo prezzo soprattutto in relazione a ciò che potrai ottenere. Con questo fantastico SSD portatile puoi alleggerire il tuo computer da quei dati che non ti servono sempre e allo stesso tempo puoi averli a portata di mano.

Lexar ES3 da 1 TB: l’SSD performante ed economico

Senza ombra di dubbio possiamo dire che il rapporto qualità prezzo dell’SSD portatile Lexar ES3 da 1 TB in questo momento è imbattibile, difficilmente potrai trovare di meglio. Ha un design estremamente compatto e leggero ma è anche super resistente. È compatibile con computer, iPhone 15, fotocamere e consolle di gioco come PS5 e Xbox.

Grazie alla sua capienza da 1 TB potrai archiviare tutto quello che vuoi senza problemi. Possiede la porta USB con interfaccia 3.2 Gen 2 che ha una velocità in lettura di 1050 MB/s e in scrittura di 1000 MB/s. Questo significa che potrai risparmiare tantissimo tempo per trasferire un file da un posto all’altro. E grazie al software di crittografia AES Lexar DataShield a 256 bit potrai proteggere i tuoi file al meglio.

Questa è una delle migliori soluzioni a questo prezzo, da non perdere sicuramente. Dato che si tratta di un’offerta a tempo devi essere velocissimo. Perciò fiondati su Amazon e acquista il tuo SSD portatile Lexar ES3 da 1 TB a soli 71,99 euro, invece che 89,99 euro. Ti ricordo che, come per ogni promozione, se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.